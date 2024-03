In migliaia protestano in Colombia contro il governo Petro

Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza nelle principali città della Colombia per protestare contro il governo progressista di Gustavo Petro, accusato di non riuscire a offrire risposte concrete alle necessità della società e alla violenza che dilaga nel Paese, nonostante l'avvio di negoziati di pace con i tutti i gruppi armati e di guerriglia rimasti attivi.

Allo slogan "Fuori Petro" migliaia di cittadini vestiti di bianco hanno attraversato in corteo la capitale Bogotá fino a Plaza de Bolívar. A Cali, Medellín, Barranquilla e Bucaramanga i manifestanti si sono riuniti in sit-in usando bandiere colombiane e intonando canti contro il presidente la cui popolarità, secondo l'istituto di ricerca Invamer, è scesa al 35%.

Commentando le proteste, il capo dello Stato ha affermato che i manifestanti sono l'espressione di "forze che non vogliono cambiare il Paese", né perdere i loro "privilegi".

Petro è stato eletto ad agosto 2022 con un'agenda progressista basata sulla riforma del sistema pensionistico, dell'assistenza sanitaria - con l'obiettivo di ridurre la partecipazione privata nella fornitura di servizi - e del mercato, ampliando i diritti per i lavoratori. I dossier sono fermi in parlamento dove il capo dello stato non gode della maggioranza.



