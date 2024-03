Rep. Dominicana, in allerta l'esercito alle frontiere con Haiti

L'esercito della Repubblica Dominicana è stato messo in stato di allerta per prevenire eventuali disordini ai confini con Haiti.

Lo ha affermato oggi il ministro della Difesa, Carlos Luciano Diaz Morfa, sottolineando che l'iniziativa si deve "alla situazione di instabilità" dal lato haitiano dell'isola.

"L'attività commerciale bilaterale si sta svolgendo normalmente ma abbiamo aumentato il numero di militari con l'obiettivo di far sentire sicura la popolazione", ha dichiarato Diaz Morfa alla stampa.

Lo stato maggiore congiunto delle Forze Armate ha aggiunto il ministro, "sta effettuando un sopralluogo e supervisionando le capacità operative nei punti strategici della frontiera" L'instabilità ad Haiti è accentuata dal mancato ritorno in patria del premier Ariel Henry che, dopo aver presenziato a Nairobi il primo marzo alla firma con il Kenya di un accordo per la costituzione di una Missione multinazionale di sostegno alla sicurezza (Mmas) per Haiti, ha fatto perdere le sue tracce.





