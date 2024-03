Milei, 'l'inflazione può crollare in qualsiasi momento'

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha pronosticato per febbraio un rallentamento dell'inflazione al 15% in un mese, dopo il +20% registrato a gennaio e ha affermato che, grazie alle sue drastiche politiche di aggiustamento fiscale, "crollerà in qualsiasi momento".

Lo ha detto oggi nel corso di un'intervento alla giornata inaugurale della fiera Expoagro, principale appuntamento annuale del settore agro-industriale argentino.

Milei ha quindi sottolineato che il rallentamento dell'inflazione (arrivata a gennaio al 245% annuo), è "il risultato della politica "super dura" di risanamento dei conti pubblici e del raggiungimento del superavit fiscale già nel primo mese di governo. "Nessuno al mondo ha mai fatto un aggiustamento fiscale di sei punti del pil in un mese", ha affermato.

"La motosega è ancora in funzione", ha aggiunto, sottolineando che se a febbraio il taglio alla spesa era stato del 30% in termini reali (ovvero al netto dell'inflazione), a febbraio la riduzione è stata del 36%.

Il leader ultraliberista ha quindi assicurato che "il processo di stabilizzazione funziona molto bene" e che "in qualsiasi momento l'inflazione crollerà".



