L'ex presidente di Panama Martinelli dichiarato ineleggibile

Il Tribunale elettorale di Panama ha annullato la candidatura alle presidenziali dell'ex presidente di origine italiana Ricardo Martinelli.

Il mese scorso Martinelli ha perso l'ultimo ricorso giudiziario per evitare una condanna a quasi 11 anni di reclusione e ha chiesto asilo presso l'ambasciata del Nicaragua.

La sessione plenaria del Tribunale elettorale ha deciso di "squalificare il cittadino Ricardo Alberto Martinelli Berrocal come candidato alla carica di presidente" di Panama nelle elezioni del 5 maggio, ha annunciato il presidente del Tribunale, il giudice Alfredo Juncá. La decisione è stata presa perché Martinelli è stato "condannato per un reato intenzionale con una pena detentiva superiore a cinque anni", ha aggiunto Juncá, alludendo alla condanna a quasi 11 anni di carcere per riciclaggio di denaro.

Martinelli, contro il quale spicca un mandato di cattura, ha governato Panama tra il 2009 e il 2014. "Ripeto, sono innocente", ha intanto dichiarato sui social l'ex capo dello Stato, secondo il quale è in corso un tentativo per "rimuoverlo dalla corsa politica, il che è illegale".



