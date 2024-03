Decretato lo stato di emergenza per la dengue a San Paolo

Lo Stato più importante e popoloso del Brasile, San Paolo, ha decretato la situazione di emergenza per la dengue. La decisione è stata presa stamani dal Centro operativo di emergenza (Coe), coordinato dalla Segreteria statale alla salute (Ses).

"Abbiamo lavorato con i dati del pannello di monitoraggio, 311 casi ogni 100mila abitanti. Siamo in un'epidemia, secondo quanto determina l'Oms a proposito del numero di casi confermati", ha spiegato Regiane de Paula, coordinatrice del Controllo delle malattie dello Stato di San Paolo.

Il decreto consente alle autorità pubbliche di destinare le risorse per contrastare la malattia in modo più rapido e senza bisogno di appositi bandi.

Fino a ieri lo Stato di San Paolo ha registrato 31 morti causati dalla dengue. Secondo la Ses, altri 122 decessi sono ancora sotto inchiesta. I casi totali nella regione hanno raggiunto quota 138.259, di cui 169 considerati gravi.

Nei primi due mesi del 2024 il Brasile ha superato un milione di contagi, in aumento di quasi il 400% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Dall'inizio dell'anno, inoltre, più del 25% dei test per la dengue sono risultati positivi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA