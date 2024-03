Brasile, 'occorre agire subito per Haiti'

Il governo brasiliano ha chiesto alla comunità internazionale di aiutare "con urgenza" Haiti, la nazione caraibica colpita da una grave crisi di pubblica sicurezza.

"Il Brasile invita la comunità internazionale ad adottare urgentemente misure concrete per sostenere il Paese, in particolare attraverso l'attuazione della risoluzione 2699 (2023) del Consiglio di sicurezza dell'Onu, che crea la Missione multinazionale di sostegno e sicurezza ad Haiti", si legge in un comunicato diffuso dal ministero degli Esteri di Brasilia, in cui si ricorda anche lo "storico impegno" del Brasile verso Haiti, attraverso l'invio di soldati in missioni di peacekeeping dell'Onu.

"Il governo brasiliano ribadisce inoltre l'importanza che i principali attori politici haitiani si impegnino in un processo di dialogo nazionale, in vista dello svolgimento delle elezioni", aggiunge la nota.



