Piena record per il fiume Acre, danni in Brasile e Bolivia

Il livello del fiume Acre a Rio Branco, capoluogo dello Stato brasiliano di Acre (nord), al confine con Bolivia e Perù, ha raggiunto oggi 17,75 metri, raggiungendo la seconda maggiore piena della sua storia. Il livello - rende noto la Protezione civile - supera quello di 17,72 metri registrato il 3 aprile 2023 ed è inferiore solo a quello del 4 marzo 2015, quando segnò 18,40 metri.

Le autorità locali, intanto, continuano a svolgere lavori di assistenza alla popolazione e a monitorare tutte le zone colpite dalle inondazioni. Il livello del fiume è rimasto al di sopra del limite di allerta per 49 giorni, provocando finora danni stimati in 67,7 milioni di reais (12,6 milioni di euro).

L'innalzamento del Rio Acre ha colpito con forza anche Cobija, nel dipartimento amazzonico di Pando, in Bolivia, dove almeno 3.600 persone hanno avuto le loro case invase dall'acqua.





