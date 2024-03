Lula incontra Georgieva, 'serve una riforma del Fmi'

La lotta alla povertà, lo sviluppo sostenibile e la riforma del Fondo monetario internazionale (Fmi) sono stati i temi discussi dal presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva in un incontro, a Brasilia, con la direttrice generale del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva. Lo ha reso noto il capo di Stato dal suo profilo X, affermando che si è trattato di "una buona conversazione".

Alla riunione hanno partecipato anche la direttrice della Banca del Brics, Dilma Roussef, e il ministro delle Finanze Fernando Haddad.

Lula ha poi incontrato il presidente della Banca asiatica di investimento per le infrastrutture, Jin Liqun, per discutere della possibilità di ampliare impegno e contributi allo sviluppo economico, sociale e sostenibile del Brasile.



