Evasioni di massa e sparatorie, terrore a Haiti

Le bande criminali organizzate, a Haiti, hanno dato l'assalto al carcere di Croix des Bouquets, dove si trovano circa 1400 detenuti. E' il secondo attacco ad un penitenziario, dopo quello delle ore scorse, segnato da evasioni di massa.

Anche il principale stadio di calcio del Paese è stato occupato e depredato da uomini armati, che hanno tenuto in ostaggio un dipendente per ore, mentre nella capitale, Port au Prince, gli abitanti continuano a vivere momenti di terrore, con sparatorie e cadaveri sparsi nelle strade, e le prime interruzioni di Internet per i danni ai cavi di fibra ottica causati dagli scontri. In un quartiere sono state erette barricate con pneumatici in fiamme.

Lo stato di emergenza e il coprifuoco notturno (dalle 18 alle 5) decretati nel dipartimento dell'Ouest, che comprende la capitale, dureranno fino a mercoledì ma potrebbero essere prorogati, è stato reso noto in un comunicato ufficiale.

L'obiettivo delle restrizioni è "ristabilire l'ordine e adottare misure adeguate per riprendere il controllo della situazione", si legge nel testo.

Il ministro dell'Economia, Patrick Michel Boisvert, ha firmato la dichiarazione in qualità di primo ministro ad interim, vista l'assenza del premier, Ariel Henry, volato in Kenya per firmare un accordo che prevede l'invio di una missione sostenuta dalle Nazioni Unite per aiutare a ripristinare la normalità nel Paese caraibico.



