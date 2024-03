El Salvador: Bukele annuncia la vittoria in 43 comuni su 44

Prima che venissero divulgati i risultati ufficiali, il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha sostenuto che il suo partito al governo, Nuevas Ideas, avrebbe vinto le elezioni municipali in 43 dei 44 comuni al voto. Ieri, circa 5,5 milioni di cittadini salvadoregni sono stati chiamati alle urne per eleggere 44 sindaci e 20 deputati al Parlamento.

"È chiaro che in molti comuni la gente ha votato per sindaci che non sono di Nuevas Ideas; Questo è il voto di punizione per la pessima amministrazione che alcuni di loro hanno compiuto.

Per questo, come tutti hanno potuto notare, non mi sono pronunciato a sostegno di nessun candidato sindaco", ha scritto sui social Bukele, rieletto un mese fa alla presidenza del Paese per altri 5 anni. Secondo il capo dello Stato conservatore, "tutta l'opposizione insieme è riuscita a malapena a ottenere un comune. I partiti che sostengono il nostro progetto: 43 su 44".

L'Alleanza repubblicana nazionalista (Arena, si destra) si è dichiarata vincitrice nel municipio La Libertad Este, che sarà governato da Milagro Navas, sindaco di Antiguo Cuscatlán per 36 anni. Questo sarebbe l'unico comune in cui il partito di opposizione si è imposto in tutta la nazione centroamericana.





