Gemellaggio Santos-Genova per i 150 anni di emigrazione italiana

"Da oggi Genova e Santos sono città gemelle". Così il console generale d'Italia a San Paolo Domenico Fornara in occasione dell'inaugurazione del murale artistico realizzato nella città portuale brasiliana - in occasione dei 150 anni di emigrazione italiana - per ufficializzare un nuovo patto di amicizia siglato tra i due centri. Una collaborazione voluta anche per candidarsi a capitali mondiali delle migrazioni, promuovendo il turismo delle radici.

"Le due città portuali sono state l'asse portante di un flusso importantissimo di migranti che dall'Italia sono venuti in Brasile e hanno tangibilmente contribuito allo sviluppo sociale, culturale e economico di questo splendido Paese", afferma Fornara, evidenziando che grazie al gemellaggio "le due città rinsaldano la loro amicizia e rinnovano la collaborazione per condividere esperienze culturali e per di sviluppo".

Il diplomatico ha ringraziato i sindaci, la Società Italiana di Santos e il deputato Italiano Fabio Porta per il risultato.

"Io, come console generale e come ligure di origine continuerò a dare tutto il necessario supporto a questa bellissima amicizia", ha concluso. Il murale intitolato "Um Mar de Esperança", oltre a ricordare l'epopea degli italiani emigrati in Brasile, contribuisce al progetto di rigenerazione urbana del frontemare santista approvato dall'amministrazione cittadina.



