Flop per le riforme a Cuba, sale l'inflazione e crolla il peso

Le misure economiche introdotte dal governo di Cuba nel tentativo di contenere l'inflazione e dare slancio all'economia sempre più in crisi hanno ottenuto finora l'effetto contrario. Da quando il 'pacchetto economico' è entrato in vigore il primo marzo ha causato infatti un rapido e generalizzato aumento dei prezzi e il crollo della valuta nazionale, con il dollaro che passa di mano alla cifra record di 314 pesos e l'euro a 320. Le misure adottate dal governo comprendono l'aumento di oltre il 500% del prezzo del carburante, delle tariffe per i servizi di base - tra cui l'energia elettrica - e dei biglietti per i trasporti a lunga percorrenza. Il governo ha disposto inoltre l'eliminazione del sussidio al paniere alimentare di base.

La riforma arriva in un momento di profonda crisi per Cuba, che affronta la peggiore recessione economica in sessant'anni, caratterizzata dalla contrazione del pil del 2% (2023), dal tasso di inflazione (a dicembre dello scorso anno) al 30% annuo e da una grave svalutazione della peso. Il risultato a Cuba l'88% della popolazione vive in condizione di povertà. Il salario minimo sull'isola è inferiore a 7,5 dollari, il salario medio mensile raggiunge a malapena i 15 dollari e le pensioni minime non superano i 5 dollari al mese. Redditi insufficienti rispetto al costo della vita tanto che nei giorni scorsi il governo è stato costretto per la prima volta nella storia a chiedere aiuto al Programma alimentare mondiale (Pam) dell'Onu per l'impossibilità di garantire il latte per i bambini fino a sette anni. In precedenza le autorità avevano annunciato di avere scorte necessarie per garantire la produzione di pane solo fino alla fine del mese.

La crisi economica, la mancanza di cibo e l'incertezza sul futuro del Paese hanno causato negli ultimi due anni il più grande esodo dall'isola dalla rivoluzione castrista del 1959.

Tra il 2022 e il 2023 almeno 533.000 cubani - circa il 5% della popolazione - hanno lasciato l'isola per gli Stati Uniti, 37.000 che hanno chiesto rifugio in Messico e i 22.000 hanno scelto l'Uruguay, oltre a quelli che si sono trasferiti illegalmente in molti Paesi dell'America latina e in Europa, soprattutto in Spagna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA