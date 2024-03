Guyana, vogliamo la pace con il Venezuela

Il presidente della Guyana, Irfaan Ali, ha dichiarato che il suo Paese desidera mantenere la pace con il vicino Venezuela, con cui è in disputa per la sovranità della regione petrolifera di Essequibo. "Vogliamo la pace, vogliamo la prosperità per i nostri vicini e per tutti in questa regione", ha affermato Ali a margine della riunione dei Paesi della Comunità degli Stati d'America Latina e dei Caraibi (Celac), a Saint Vincent e Grenadine. "Sono disposto a parlare con il presidente Maduro di qualsiasi aspetto che possa contribuire a migliorare le relazioni tra i nostri Paesi", ha aggiunto in un clima molto disteso.

Nel corso della riunione della Celac Ali e Maduro si sono incontrati, stretti la mano e scambiato doni tra i sorrisi. In particolare Ali ha consegnato una bottiglia di rum e una medaglia del suo Paese a Maduro, che gli ha a sua volta donato una scatola di prodotti venezuelani.

Nonostante la questione Essequibo non si stata affrontata direttamente nel corso del vertice il tema resta centrale nell'agenda regionale dopo che lo scorso dicembre il presidente Nicolas Maduro - incassato il sostegno popolare in un referendum - ha nuovamente rivendicato il territorio che rappresenta oggi il 70% del territorio della Guyana e con cui è in disputa con il Paese confinante da oltre un secolo. In occasione di un precedente incontro sempre a San Vincente e Granadine, mediato dal Brasile, i due si erano già impegnati a evitare l'uso della forza e rispettare il diritto internazionale per cercare una soluzione alla crisi.



