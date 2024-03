Attacchi squali in Brasile, a Pernambuco spiagge più pericolose

Nonostante una costa di 10.900 chilometri di lunghezza in Brasile le spiagge dove maggiore è la presenza di squali si trovano tutte nello Stato di Pernambuco, appena 200 chilometri di spiagge nel paradisiaco nord est del Paese. Lo riferisce National Geographic in una pubblicazione in cui ha stilato la classifica delle spiagge più pericolose del Paese in base al numero di attacchi registrati contro i bagnanti. La spiaggia più pericolosa è quella di Boa Viagem, nella capitale Recife, che conta 60 attacchi e circa 25 morti dal 1992, inizio delle serie storiche. Al secondo posto si trova la Spiaggia di Piedade, nel municipio di Jaboatão de Guararapes, con 20 attacchi, seguita dall'isola di Fernando de Noronha, con 10 record e da Cabo de Santo Agostinho, sei attacchi. Secondo la rivista l'alta concentrazione di squali è dovuta principalmente alla topografia della costa, soprattutto nel tratto compreso tra Praia do Pina, nella Zona Sud di Recife, e Praia do Paiva, a Cabo de Santo Agostinho dove si trova un profondo canale tra la costa e la barriera corallina. Il corridoio naturale facilita il passaggio degli squali quando la marea si alza. Con la carenza di cibo dovuta al degrado ambientale nei canali gli squali finiscono per cercare cibo sempre più vicino alle spiagge, dove la costruzione di complessi portuali lo scarico in mare di acque reflue finiscono per essere un richiamo per i pesci affamati. Dopo tre attacchi non mortali avvenuti in meno di 20 giorni nel 2023, il governo dello Stato di Pernambuco ha deciso di lanciare un'importante campagna di prevenzione lungo tutta la costa della regione metropolitana di Recife.



