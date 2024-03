Argentina, Milei annuncia chiusura dell'agenzia di stampa Telam

Il presidente argentino Javier Milei ha annunciato la chiusura dell'agenzia di stampa statale Telam, sostenendo che negli ultimi decenni si era "trasformata in uno strumento di propaganda politica del kirchnerismo". Lo ha detto nel suo primo discorso alle camere riunite per l'inaugurazione dell'anno legislativo, presentando una serie di misure che hanno come obiettivo una significativa riduzione della spesa pubblica.

Fondata nel 1945, Telam è la principale agenzia di stampa argentina e una delle maggiori della regione sudamericana.





