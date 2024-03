Yellen, 'il governo Milei protegga i più vulnerabili'

La segretaria del Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, ha invitato il governo di Javier Milei a "proteggere i più vulnerabili" nella "difficile transizione economica" affrontata dall'Argentina. La richiesta è stata fatta durante un incontro con il ministro dell'Economia argentino, Luis Caputo, al vertice dei ministri delle Finanze e dei banchieri centrali del G20 a San Paolo.

"L'amministrazione Milei ha ereditato un difficile compito di stabilizzazione, ma ha già compiuto alcuni passi importanti per ripristinare la sostenibilità fiscale, aggiustare il tasso di cambio e combattere inflazione", ha affermato la segretaria americana in una nota divulgata dopo la riunione a porte chiuse.

"Non c'è dubbio che questo è stato e continuerà ad essere un periodo di difficile transizione economica per il popolo argentino. Proteggere i più vulnerabili durante questa transizione sarà una sfida, ma è di vitale importanza", ha concluso Yellen.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA