Pantanal brasiliano rischia la peggiore siccità della storia

Il Pantanal brasiliano (la più grande pianura alluvionale del mondo) potrebbe soffrire quest'anno una delle peggiori siccità della sua storia, con gravi conseguenze per la biodiversità e l'economia: a lanciare l'allarme sono il Centro nazionale per il monitoraggio e l'allarme dei disastri naturali (Cemaden) e il Servizio geologico brasiliano (Sgb).

Il fiume Paraguay, la spina dorsale del bioma, ha raggiunto il suo minor livello storico in questo periodo dell'anno, secondo l'idrologo della Sgb, Marcus Suassuna. Negli altri fiumi del bacino, tra cui gli importanti Aquidauana e Taquari, la situazione è la stessa.

A febbraio, nel pieno della stagione delle piogge, si era registrata già una siccità eccezionale, a livelli mai visti. Lo scenario dovrebbe peggiorare a marzo, secondo Marcelo Seluchi, direttore delle operazioni del Cemaden.

Suassuna dice che c'è un'alta probabilità che la siccità eguagli o superi le peggiori della storia, nel 2021, 2020 e 1964. E ha ricordato che questo non è nemmeno il periodo peggiore dell'anno: il picco dovrebbe essere intorno a settembre, durante il la stagione secca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA