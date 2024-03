Onorevole Porta ai 150 anni dell'emigrazione italiana in Brasile

Fabio Porta, parlamentare eletto all'estero e presidente del gruppo di amicizia Italia-Brasile, ha partecipato ad alcuni eventi istituzionali in avvio del programma che nel 2024 renderà omaggio ai 150 anni di immigrazione italiana nel Paese sudamericano.

Al Museo dell'Immigrazione Porta, con il console generale d'Italia, Domenico Fornara, e le autorità di San Paolo, ha presentato il programma che coinvolgerà la collettività italiana e le istituzioni locali e che sarà aperto dalla sessione dell'assemblea legislativa statale l'11 marzo.

A Florianopolis, capitale di Santa Catarina, Porta è intervenuto alle commemorazioni del Parlamento statale su iniziativa del presidente del Fronte parlamentare Santa Catarina-Italia, Vincenzo Caropreso. È stata poi la volta della visita a due città dello Stato di San Paolo, Jundiaì e Bragança Paulista dove è stato ospite dei sindaci per avviare le celebrazioni dei 150 anni. Infine a Santos, porto che ha accolto la maggior parte degli antenati degli oltre 30 milioni di italo-brasiliani, è stato formalizzato il gemellaggio con Genova, e una delegazione genovese, guidata dal vice sindaco Pietro Piciocchi, è stata ricevuta dal sindaco Rogerio Santos.

Per l'occasione è stata annunciata l'organizzazione di un 'Viaggio delle radici', grazie ad una partnership con la compagnia Costa, che a fine anno dedicherà la crociera che da Genova raggiungerà Santos alla rievocazione dei 150 anni di storia della presenza italiana in Brasile.



