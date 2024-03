Milei, messaggio al Parlamento attraverso la Bibbia in ebraico

"Prepara due tavole in pietra come le precedenti e io ci scriverò le stesse parole che erano scritte nelle prime tavole che tu hai rotto". Questo è il passaggio della Bibbia riprodotto in ebraico e pubblicato oggi sui social dal presidente argentino Javier Milei prima del discorso in Parlamento per l'inaugurazione dell'anno legislativo.

Un passaggio - interpretano gli analisti - che anticiperebbe il contenuto dell'intervento del leader ultraliberista e l'eventuale invito alle camere a riprendere e approvare la legge omnibus affossata a gennaio.

Il riferimento alla Bibbia è in linea con la conversione spirituale avviata da Milei già prima di entrare in politica. Un percorso suggellato poi già da presidente con una visita ufficiale in Israele e dalla decisione di spostare l'ambasciata argentina a Gerusalemme.



