Meta non potrà più usare il suo 'brand' in Brasile

La giustizia del Brasile ha deciso che Meta - società statunitense che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp - non potrà più usare il proprio nome e brand nel Paese perché il marchio è già stato registrato in precedenza da un'impresa brasiliana di tecnologia. In caso di mancato rispetto della decisione il Tribunale di San Paolo ha previsto una multa di 100mila real (18.600 euro) al giorno.

Nella sentenza il giudice afferma che "nonostante sia riuscita a ottenere l'approvazione delle sue richieste di registrazione di marchio presso un ente federale autonomo", deve considerarsi che la società "usa abusivamente il marchio 'Meta' per caratterizzare i suoi prodotti e servizi, contesto che genera confusione nel mercato". Il magistrato ricorda che la registrazione della compagnia brasiliana con lo stesso nome "risale a quasi un ventennio fa e la proprietà industriale è stata incessantemente utilizzata per identificare i suoi prodotti e servizi con ingenti investimenti per ottenere ampio riconoscimento sia nel panorama nazionale che internazionale".





