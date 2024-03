Maduro conferma a Lula che le elezioni in Venezuela si faranno

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva e il suo collega venezuelano Nicolás Maduro si sono incontrati oggi a margine del vertice della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (Celac) che si è svolto a Kingstown, capitale di Saint Vincent e Grenadine, per parlare delle future elezioni presidenziali in Venezuela e della lotta contro i minatori illegali nel territorio amazzonico yanomami.

Il presidente venezuelano ha assicurato Lula che "sicuramente" nella seconda metà di quest'anno si terranno le elezioni presidenziali, una questione che sta particolarmente a cuore al governo brasiliano.

Secondo una fonte citata dal quotidiano O Globo che ha avuto accesso all'incontro durato oltre un'ora, il capo dello stato venezuelano ha dichiarato di voler rispettare, per quanto riguarda il voto, l'accordo con l'opposizione delle Barbados dell'ottobre 2023.

Si deve ricordare che il consigliere personale di Lula per la politica estera, Celso Amorim, è stato garante di questo patto tra il governo venezuelano e l'opposizione. Secondo la citata fonte, invece, i due statisti non hanno affrontato la crisi esistente fra Venezuela e Guyana per il controllo della regione frontaliera dell'Esequibo.

Da parte sua Lula ha facilitato il dialogo tra i governi di Caracas e Georgetown per evitare un'escalation della crisi, e prima di Maduro aveva incontrato in Guyana il presidente Irfaan Ali.



