La Corte penale internazionale continuerà a indagare su Maduro

La Corte penale internazionale (Cpi) ha respinto l'ultimo ricorso presentato dal governo del Venezuela per ottenere l'archiviazione delle indagini in corso per presunti crimini contro l'umanità commessi nel Paese. La procura, guidata da Karim Khan, continuerà a esaminare i presunti abusi commessi dalle istituzioni del Paese partire dal 2014, in seguito delle mobilitazioni organizzate dalle opposizione al governo chavista. La decisione di avviare le indagini era stata adottata dalla Cpi il 3 novembre 2021, dopo la denuncia presentata nel 2018 dai governi di Argentina, Canada, Colombia, Cile, Paraguay e Perù, tutti paesi firmatari dello Statuto di Roma, trattato che istituisce la Corte.

Nella richiesta di archiviazione Caracas non solo negava l'esistenza di "abusi vasti e generalizzati" considerati dall'articolo 7 dello statuto come crimini contro l'umanità, ma affermava anche che indagini sulle violenze fossero già in corso. Perché la Corte possa operare in un Paese deve infatti essere dimostrato che il sistema giudiziario interno sia 'incapace' (unable) di perseguire i crimini denunciati o che manchi la 'volontà' (unwilling), come nel caso specifico del Venezuela.

Caracas - che essendo firmataria del trattato non può in alcun modo impedire le attività della Corte o rifiutarne la giurisdizione - ha espresso "disaccordo" con la decisione giudicando il processo "una risposta all'intenzione di strumentalizzare i meccanismi di giustizia penale internazionale a fini politici" utilizzando "crimini contro l'umanità mai commessi" per colpire il governo, ha riferito il ministero degli Esteri in una nota.



