El Salvador vieta le ideologie di genere nelle scuole

Il presidente conservatore di El Salvador, Nayib Bukele, recentemente rieletto, ha annunciato che le cosiddette ideologie di genere saranno vietate in tutte le scuole pubbliche, perché secondo lui sono "contrarie alla natura".

"Noi non lo permettiamo. È importante che i genitori siano informati e abbiano voce in capitolo su ciò che i loro figli impareranno, confidiamo che il sistema educativo insegni loro cose utili nella loro vita, senza imporre loro certe ideologie", ha detto il capo dello Stato in un'intervista a Catalina Stubbe, direttrice nazionale del collettivo 'Moms for Liberty'.

Pochi giorni prima, Bukele aveva sostenuto che queste idee devono essere "sradicate" negli istituti di insegnamento e che "Dio deve tornare nelle scuole".

Anche il ministro dell'Istruzione di El Salvador, Mauricio Pineda, ha confermato sui social che il governo ha "rimosso ogni uso o traccia dell'ideologia di genere dalle scuole pubbliche".

L'iniziativa arriva in parallelo con quella intrapresa dal governo del presidente ultraliberista Javier MIlei, che pochi giorni fa ha annunciato di aver vietato il linguaggio inclusivo nelle Forze armate e in tutta l'amministrazione pubblica.





