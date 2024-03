Caro trasporti, studenti argentini invitano a saltare i varchi

Studenti, associazioni di quartiere, movimenti sociali e organizzazioni di sinistra hanno invitato oggi a Buenos Aires a saltare i varchi dei treni e della metropolitana come protesta contro il caro-trasporti.

"Diciamo no all'aumento delle tariffe dei traporti del 500% mentre il salario minimo continua ad essere di 180.000 pesos (180 euro circa)", recita il videomessaggio di una studentessa che incita al "molinetazo", viralizzatosi sui social nelle ultime ore.

In Cile una protesta analoga diede poi il via alla clamorosa esplosione sociale del 2019, una circostanza che potrebbe ripetersi anche in Argentina alla luce della grave crisi che attraversa il Paese, con l'inflazione oltre il 250% annuo e il 57% della popolazione sotto la soglia della povertà.

Una crisi che si è acutizzata fortemente negli ultimi mesi a causa della drastica politica di risanamento fiscale e macroeconomico portata avanti dal governo di Javier Milei.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA