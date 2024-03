Brasile, 'l'umanità sta deludendo i civili di Gaza'

"L'umanità sta deludendo i civili di Gaza. Ed è tempo di evitare nuovi massacri": lo scrive in una nota il ministero degli Esteri brasiliano commentando la strage sulla folla in attesa di aiuti ieri a Gaza.

"Il governo (di Benjamin) Netanyahu dimostra ancora una volta, attraverso azioni e dichiarazioni, che l'azione militare a Gaza non ha limiti etici o legali. E spetta alla comunità internazionale fermare e, solamente così, evitare nuove atrocità. Ogni giorno di esitazione moriranno sempre più persone innocenti", aggiunge il comunicato.

"Il Brasile ribadisce l'assoluta urgenza del cessate il fuoco e dell'effettivo ingresso di aiuti umanitari a Gaza in quantità adeguate, nonché del rilascio di tutti gli ostaggi", continua il testo, in cui il governo brasiliano "riafferma il fermo ripudio di qualsiasi azione militare contro obiettivi civili".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA