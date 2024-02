Usa, Messico e Guatemala stringono cooperazione sui migranti

Stati Uniti, Messico e Guatemala hanno concordato di lavorare insieme per affrontare la critica situazione dell'immigrazione. Ieri, il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha ricevuto a Washington la segretaria per gli Affari esteri messicana, Alicia Bárcena, e il ministro degli Esteri guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez.

Nell'occasione, le delegazioni si sono impegnate a "migliorare la sicurezza e le infrastrutture alle frontiere" e a condividere informazioni sulla tratta e il contrabbando di esseri umani.

Gli attraversamenti irregolari dal Messico, principalmente da parte di latinoamericani in cerca di migliori condizioni di vita, hanno raggiunto numeri record negli ultimi mesi. La lotta all'immigrazione irregolare è diventata una priorità assoluta negli Stati Uniti, soprattutto da parte dei repubblicani al Congresso, in vista delle elezioni di quest'anno, dove il presidente progressista Joe Biden cerca una riconferma del suo mandato.

Usa e Messico hanno accelerato il ritmo di questi incontri e hanno tenuto una serie di colloqui alla fine di dicembre a Città del Messico, dove Blinken ha incontrato il presidente messicano Andrés Manuel Lopez Obrador, poi a gennaio a Washington.



