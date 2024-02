Osservatorio Ue, 'record di CO2 in Sud America con i roghi'

Gli incendi boschivi in ;;Sud America stanno causando livelli di emissioni di carbonio che non si vedevano nell'atmosfera da più di 20 anni: lo ha reso noto Copernicus, il programma Ue di osservazione della Terra.

"Un'elevata intensità di incendi ed emissioni è stata osservata nella foresta amazzonica settentrionale, soprattutto a Roraima (lo Stato brasiliano al confine con Guyana e Venezuela, ndr), che ha prodotto le più alte emissioni di carbonio registrate nel mese di febbraio almeno dal 2003, non solo per Roraima, ma per il Brasile intero", si legge in un comunicato.

Secondo l'osservatorio, anche altri Paesi della regione, come Venezuela e Bolivia, stanno registrando elevati tassi di CO2.

Questo mese, le emissioni stimate per Brasile e Venezuela sono state, rispettivamente, di 4,1 e 5,2 milioni di tonnellate di carbonio.



