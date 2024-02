Lula, 'la comunità internazionale è stata sorda su Haiti'

Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha invitato la comunità internazionale ad "agire in fretta" per Haiti, che attualmente sta affrontando una grave crisi umanitaria e di sicurezza, con una violenta guerra tra gang.

"Ad Haiti, dobbiamo agire rapidamente per alleviare le sofferenze di una popolazione dilaniata dalla tragedia.

Sfortunatamente, la comunità internazionale non ha ascoltato quando il Brasile ha avvertito che lo sforzo di stabilizzazione sarebbe stato sostenibile solo con un massiccio sostegno allo sviluppo e al rafforzamento istituzionale del Paese", ha detto il leader progressista durante il 46/mo vertice dei capi di governo della Comunità dei Caraibi (Caricom) a Georgetown.

"Abbiamo un legame speciale con Haiti, concretizzato dai circa 200mila haitiani che vivono in Brasile", ha aggiunto il capo dello Stato, secondo cui la nazione è ora entrata in "una spirale di insicurezza e instabilità".

"Stiamo offrendo formazione alla polizia nazionale haitiana e inaugureremo un centro di formazione professionale per giovani haitiani nel sud del Paese, del valore di 17 milioni di dollari", ha infine annunciato Lula.



