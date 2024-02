L'ex presidente argentino Fernandez denunciato per malversazione

L'ex presidente argentino Alberto Fernandez è stato denunciato per aver presumibilmente partecipato a una maxi truffa ai danni dello Stato che riguarda la contrattazione di servizi assicurativi per diverse aree della pubblica amministrazione.

All'origine della denuncia è un decreto dello stesso Fernandez di dicembre del 2021 dove si stabilisce che a partire da quel momento tutte le polizze degli organismi statali dovevano essere fatte con Nacion Seguros, il braccio assicurativo della banca statale Banco Nacion.

La decisione riversava sul nuovo broker un giro di commissioni da 20 milioni di dollari l'anno e 300 mila dollari al mese incrementando esponenzialmente i costi per l'erario pubblico e alimentando il sospetto che il valore delle commissioni veniva poi redistribuito.

Nella denuncia si fa riferimento in questo senso all'amicizia di lunga data che legherebbe lo stesso Fernandez con l'allora titolare di Nacion Seguros, Alberto Pagliano, così come il fatto che uno degli agenti rivenditori che ha incassato maggiori commissioni è il marito della segretaria personale dell'ex presidente e appare nella sua dichiarazione dei redditi come titolare di un credito.

Si tratta della prima vera denuncia grave per un episodio di corruzione che riguarda Alberto Fernandez, che al momento di lasciare la presidenza aveva fatto di questo punto un vanto.

L'inchiesta, segnalano alcune indiscrezioni, rischia inoltre di allargarsi anche ad altri rami dello Stato e potrebbe includere anche la contrattazione delle ingenti assicurazioni per i membri delle forze di sicurezza e delle forze armate.





