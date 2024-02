Il Brasile supera un milione di contagi di febbre dengue

Nei primi due mesi del 2024 il Brasile ha superato un milione di contagi da febbre dengue.

Lo riferisce il ministero della Salute secondo cui alla data del 29 febbraio i casi confermati della malattia sono 1.017.278, in aumento del 390% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

A inizio 2024 i decessi registrati sono 214 contro i 205 dello stesso periodo dello scorso anno. In tutto nel 2023 erano stati registrati 1.658.816 casi e 1.079 morti.

Il governo ha stanziato già 1,5 miliardi di real (283 milioni di euro) in favore di stati e municipi per sostenere le spese degli enti locali nella lotta contro l'epidemia e il ministero della Salute ha annunciato un piano per facilitare lo stanziamento delle risorse verso i sette stati - che hanno decretato lo stato di emergenza: Acre, Goias, Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Il ministero della Salute ha organizzato per il 2 marzo il "D-Day" nella lotta contro la dengue. Nell'occasione sarà lanciata una campagna di comunicazione con la diffusione del video "10 minuti contro la dengue" in cui vengono forniti i consigli su come contenere l'epidemia evitando la proliferazione della zanzara Aedes Egypti, veicolo di trasmissione dell'arbovirus che causa la malattia.



