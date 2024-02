Haiti, accordo per elezioni generali entro il 31 agosto 2025

(V. Lula, 'la comunità internazionale è...' delle 12:04) Al termine del vertice della Comunità dei Caraibi (Caricom) svoltosi a Georgetown, in Guyana, il primo ministro delle Bahamas, Phillip Davis, ha annunciato che è stato raggiunto un accordo per lo svolgimento di elezioni ad Haiti entro il 31 agosto 2025.

In conferenza stampa Davis ha sottolineato che la crisi haitiana è stato il principale argomento esaminato nel vertice e che al riguardo sono stati compiuti "una serie di passi importanti" fra cui appunto un'intesa con il premier haitiano Ariel Henry per lo svolgimento delle elezioni.

"La situazione di Haiti - ha osservato - è davvero terribile.

Questa Nazione si sta dissanguando", per cui "crediamo che stabilire una data limite per il voto sia stato un passo importante nella giusta direzione".

Ovviamente i problemi da risolvere per arrivare ad un buon risultato sono molteplici, e "a tal fine - ha annunciato - abbiamo concordato di istituire un gruppo di valutazione elettorale che sarà guidato da Caricom, Onu e Canada".

Infine Davis ha ribadito che "siamo profondamente preoccupati per il continuo deterioramento della situazione umanitaria, politica e di sicurezza ad Haiti che ha finora bloccato la possibilità di elezioni libere ed eque.

Per far fronte a questa emergenza in ottobre l'Onu ha autorizzato la costituzione di una Missione multinazionale di sostegno alla sicurezza (Mmas), che sarà guidata dal Kenya, per aiutare la polizia nazionale haitiana nel contrasto della criminalità.

;



Riproduzione riservata © Copyright ANSA