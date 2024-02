Borrell, 'colpito dall'isolamento della Russia al G20 di Rio'

Sulla guerra in Ucraina, "sono rimasto colpito da quanto la Russia sia rimasta isolata" al G20 dei ministri degli Esteri svoltosi la scorsa settimana a Rio de Janeiro: lo ha scritto sul suo blog istituzionale l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell.

"Come previsto, il ministro degli Esteri russo (Serghiei) Lavrov ha ripetuto il suo solito racconto, pieno di bugie e false dichiarazioni. Chissà se ci crede anche lui. Ovviamente, non il resto del mondo, poiché quasi tutti i rappresentanti dei Paesi del Sud del mondo hanno ribadito il loro sostegno ai principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite, ovvero l'integrità territoriale e il non uso della forza", ha aggiunto l'esponente di Bruxelles, secondo cui "l'aggressione russa" ha costretto a ridistribuire verso la difesa le risorse finanziarie che "avrebbero dovuto essere spese per lo sviluppo sostenibile".





