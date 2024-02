Agentina, Uia prevede caduta del 4% dell'industria nel 2024

L'Unione industriale argentina (Uia) ha reso noto che il settore che rappresenta avrà molto probabilmente nel 2024 una contrazione di almeno il 4%.

Secondo proiezioni realizzate dal Centro studi della Uia sulla base di dati ottenuti in un'indagine condotta su più di 700 aziende "l'attività industriale diminuirà almeno del 4% nel 2024 a causa della minore performance dei settori legati al consumo interno e ai lavori pubblici".

Nel suo rapporto la Uia ricorda che lo scorso anno si era chiuso in Argentina con una variazione prossima allo 0% (+0,3%) della crescita, interrompendo così "il processo di ripresa che il settore aveva avuto nel 2021 e nel 2022 dopo la pandemia e l'analisi macroeconomica della crisi anni 2018-2019-2020".

Inoltre, a dicembre l'attività industriale argentina ha registrato una importante flessione dell'8,3% su base annua e del 6,4% su base mensile non stagionalizzata.

Per quanto riguarda gennaio 2024, i dati anticipati dall'organizzazione industriale hanno mostrato che il settore ha avuto una performance inferiore alla media, con un acuto peggioramento della flessione in diversi settori.

Per i mesi a venire nella Uia prevale il pessimismo, a causa causa dell'impatto sui costi dell'aumento di tariffe e imposte, e della mancanza di strumenti di finanziamento. "Questa tendenza potrebbe essere parzialmente compensata dalla ripresa dei settori legati all'agroalimentare, al petrolio e all'estrazione mineraria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA