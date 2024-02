Yellen, Israele riprende trasferimento di fondi in Cisgiordania

Il governo israeliano ha accettato di riprendere i trasferimenti di entrate fiscali all'Autorità Palestinese per finanziare i servizi di base e sostenere l'economia della Cisgiordania.

Lo ha annunciato oggi il segretario al Tesoro americano, Janet Yellen, in un punto stampa al margine della ministeriale del G20 in corso a San Paolo.

Yellen ha affermato di aver esposto la questione in una lettera inviata allo stesso primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu e ha assicurato che "il denaro ha già iniziato ad affluire" verso i territori controllati dai palestinesi.

La segretaria del Tesoro Usa ha quindi sottolineato che le restrizioni israeliane sulla circolazione dei lavoratori palestinesi stanno bloccando il commercio sia in Cisgiordania che in Israele.

"Impedire ai residenti della Cisgiordania di lavorare in Israele ha un effetto negativo molto significativo sui redditi in Cisgiordania. E anche Israele dipende da quella forza lavoro", ha detto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA