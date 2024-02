Il Brasile firma una partnership per riforestare l'Amazzonia

Il Brasile ha annunciato una partnership con la più grande coalizione mondiale di finanziamenti per il clima per incrementare i finanziamenti per l'energia pulita e gli sforzi per ripristinare la natura, a partire dalla riforestazione della foresta amazzonica.

L'accordo siglato tra la Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes) e la Glasgow financial alliance for net zero (Gfanz) prevede la costruzione di una piattaforma per mobilitare il finanziamento climatico brasiliano.

L'idea della piattaforma è quella di riunire i principali progetti brasiliani che mirano a generare posti di lavoro sostenibili, espandere gli investimenti in tecnologie a basse emissioni di carbonio e sviluppare economie sostenibili che tutelino la natura e la biodiversità del Brasile.

Il documento è stato firmato dal presidente della Bndes, Aloizio Mercadante, e dall'inviato speciale dell'Onu per le Soluzioni climatiche, Mark Carney (che è anche co-presidente della Gfanz), durante il Forum brasiliano sulla finanza per il clima, che si conclude oggi a San Paolo. L'evento precede la riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle Banche centrali del G20.



