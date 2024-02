Giorgetti da domani al G7/G20 di San Paolo, incontra Yellen

C'è anche una bilaterale con la segretaria del Tesoro Usa, Janet Yellen, nell'agenda del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, al margine dei lavori del G7/G20 che prende il via domani a San Paolo, dov'è prevista, tra le altre, la partecipazione virtuale del ministro ucraino, Marchenko.

L'arrivo in Brasile, si legge in una nota del Mef, è annunciato per stasera e già domani Giorgetti presiederà la ministeriale del G7 insieme con il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta.

Altre bilaterali in agenda del ministro saranno quelle con la consigliera federale Svizzera per le finanze Karin Keller Sutter; il presidente Iadb Ilan Golfajn; il ministro dell'economia argentino Luis Caputo; e quello della Corea Sangmok Choi.



