Colombia: governo ed Eln riprendono i negoziati di pace

Il governo colombiano e i guerriglieri dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln) hanno confermato che riprenderanno i negoziati di pace, proseguendo "le attività previste dagli accordi". Il settimo ciclo di colloqui si svolgerà dall'8 al 22 aprile in Venezuela, è stato annunciato.

La decisione arriva dopo che l'Eln la settimana scorsa aveva lasciato il tavolo dei negoziati per l'intromissione di funzionari di un dipartimento colombiano, accusati di aver avviato colloqui separati con i combattenti regionali proprio mentre erano in corso gli sforzi nazionali per raggiungere la pace.

"Abbiamo analizzato i progressi degli accordi e i problemi affrontati dal Tavolo di dialogo per la pace, rispetto al quale ciascuna parte si è impegnata per il corretto sviluppo del processo di pace", hanno affermato le delegazioni in una dichiarazione congiunta.



