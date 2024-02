Brasile, 'aiuteremo gli altri Paesi nella transizione verde'

"Il 90% della matrice energetica del Brasile proviene dall'energia verde. E abbiamo molto spazio per la crescita. Possiamo utilizzare l'energia verde non solo per il consumo interno, ma possiamo aiutare anche gli altri Paesi nella transizione energetica, a partire dal potenziale dell'idrogeno verde". Lo ha detto la ministra all'Ambiente brasiliana, Marina Silva, ospite della Camera di commercio Usa a San Paolo insieme alla segretaria del Tesoro statunitense, Janet Yellen.

Silva ha spiegato che il fondo per il clima brasiliano ammonta a 10 miliardi di dollari, che può raggiungere i 20 miliardi, grazie anche ai meccanismi di incentivi allo studio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA