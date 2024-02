Slow Food in Messico alla scoperta della cucina indigena

Popolazioni indigene dell'America Latina si riuniranno a Città del Messico dal 6 al 10 marzo per promuovere la tradizione alimentare della regione nell'evento organizzato da Slow Food "Terra Madre Indigena - Los Pueblos Abya Yala".

Per l'occasione si attendono 80 delegati dal Messico, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Guatemala, Ecuador e Nicaragua, che parteciperanno nei primi tre giorni a dibattiti e conferenze sulla ricchezza culturale dei popoli indigeni, la difesa dei loro diritti e la riscoperta delle tradizioni locali per "fermare la colonizzazione alimentare", si legge in un comunicato dell'organizzazione.

Le ultime due giornate saranno aperte al pubblico, che potrà partecipare gratuitamente a conferenze e degustazioni sulla cucina indigena e visitare gli stand dei produttori locali nell'ex residenza presidenziale Los Pinos.



