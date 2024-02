Positivo al Covid, brasiliano Haddad al G20 in videoconferenza

Il ministro delle Finanze del Brasile, Fernando Haddad, è risultato positivo alla Covid-19 e per questo parteciperà in videoconferenza alle attività previste per il vertice economico del G20 in programma da oggi al 29 febbraio a San Paolo. Lo riferisce il ministero in una nota.

Haddad avrebbe dovuto ricevere questa mattina i ministri delle Finanze e dei governatori delle Banche centrali del G20 in un evento in cui parteciperanno anche la segretaria del Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, e la direttrice del Fmi, Kristalina Georgieva. La partecipazione di Haddad agli impegni previsti - riferisce il ministero - dipenderà dai risultati dei prossimi test di laboratorio.



