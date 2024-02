Haiti: premier in Kenya per avvio della forza multinazionale

I preparativi per l'arrivo ad Haiti della Missione multinazionale di sostegno alla sicurezza (Mmas), approvata dall'Onu in ottobre, avanzano e per questo il primo ministro haitiano Ariel Henry, ha annunciato un viaggio a metà settimana in Kenya, Paese che ha offerto la sua disponibilità a guidare il progetto sul terreno.

Dopo varie difficoltà sorte negli ultimi mesi, la settimana scorsa un gruppo di una decina di Paesi ha assunto, a margine del G20 dei ministri degli Esteri di Rio, impegni per 120 milioni di dollari, che si aggiungono ai 200 milioni promessi precedentemente dagli Stati Uniti.

Il viaggio di Henry nel Paese africano, riferisce il quotidiano Le Nouvelliste, avrà come obiettivo la firma di un accordo di reciprocità Haiti-Kenya, richiesto dalla Corte costituzionale per autorizzare il governo a inviare a Port au Prince un contingente di un migliaio di uomini nell'ambito della Mmas.

Prima di recarsi a Nairobi, il premier haitiano partecipa, fino al 28 febbraio, in Guyana al 46/o incontro dei capi di Stato e di governo della Comunità dei Caraibi (Caricom).

All'ordine del giorno di questo vertice vi sarà il contributo della Caricom alla realizzazione, in risorse finanziarie, uomini e mezzi, della missione di sicurezza ad Haiti.



