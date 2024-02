Giorgetti e Panetta al G20 di San Paolo, atteso anche Gentiloni

A San Paolo, principale centro finanziario del Brasile, è tutto pronto per la riunione dei ministri dell'Economia e dei governatori delle Banche centrali del G20 di mercoledì e giovedì - la prima della presidenza brasiliana - che per l'Italia vedrà la partecipazione di Giancarlo Giorgetti e di Fabio Panetta. Tra le altre, è prevista anche la presenza del commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, della segretaria del Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, e della direttrice del Fmi, Kristalina Georgieva.

Già da domani, la riunione dei viceministri negozierà una bozza di comunicato, che dovrà poi essere valutata per l'adozione dai responsabili dell'Economia e delle banche centrali.

Secondo fonti familiari col dossier, l'ultima versione del documento lascia da parte la geopolitica, per evitare divisioni al tavolo, facendo solo un riferimento generico ai rischi che derivano dai conflitti e dalla frammentazione globale.

Le tre priorità del G20 brasiliano - la lotta alla fame, alla povertà e alle diseguaglianze; l'equilibrio tra finanza e ambiente per uno sviluppo sostenibile; e la riforma della governance internazionale - troveranno una loro declinazione nella due giorni di lavori. Tra i temi sul tavolo: la relazione tra disuguaglianza e politica economica; crescita, inflazione e occupazione; i debiti nazionali e il finanziamento per lo sviluppo sostenibile. In particolare, il padrone di casa, il ministro delle Finanze, Fernando Haddad, (che risultato positivo al Covid potrebbe seguire i lavori da remoto) proporrà la tassazione dei super-ricchi, per affrontare le disuguaglianze.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA