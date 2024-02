Bolsonaro torna in ospedale a S.Paolo per esami di controllo

L'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, mercoledì si sottoporrà ad esami di controllo presso l'ospedale Vila Nova Star di San Paolo. Gli accertamenti sono legati alla coltellata da lui ricevuta in campagna elettorale nel 2018, ha reso noto il suo avvocato, Fabio Wajngarten.

Nel frattempo, la polizia federale analizzerà il contenuto del discorso tenuto ieri dall'ex leader di destra alla manifestazione in suo sostegno svoltasi nel centro della megalopoli brasiliana. Secondo fonti investigative, quanto dichiarato da Bolsonaro davanti a migliaia di suoi simpatizzanti potrebbe essere utilizzato come prova nel processo per presunto tentativo di colpo di Stato in cui è coinvolto. Nel suo intervento, avrebbe infatti ammesso di aver avuto accesso alla " bozza di un decreto per proclamare lo Stato di difesa", pur negando che si trattasse della pianificazione di un golpe.





