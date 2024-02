Ministro turco, 'Erdogan visiterà il Venezuela nel 2024'

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha in programma una visita in Venezuela quest'anno. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, in visita a Caracas.

"Quest'anno il nostro presidente visiterà il Venezuela" ha detto Fidan dopo una riunione con l'omologo venezuelano, Yvan Gil. "Nei nostri piani, il Venezuela gioca un ruolo molto importante in questa regione", ha aggiunto il capo della diplomazia turca, che venerdì si è incontrato anche con il presidente Nicolas Maduro.



