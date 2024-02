L'energia guida il rilancio dei rapporti tra Italia e Argentina

"Il settore dell'energia traina" il rilancio delle relazioni economiche tra Roma e Buenos Aires e sarà il piatto forte di un forum bilaterale, previsto per giugno, in Italia. In un colloquio con l'ANSA, il presidente della Camera di commercio Italiana in Argentina, Giorgio Alliata di Montereale, giudica positivamente la recente missione del presidente Javier Milei, a Roma, accompagnata da una nutrita rappresentanza di imprese argentine.

"E' stata un'iniziativa positiva e con molta predisposizione da parte italiana ad un'integrazione concreta e a fare business", afferma Alliata, che presiede anche l'Eurocamera argentina ed è membro del consiglio di amministrazione della holding italo-argentina Techint.

"L'Europa e l'Italia hanno bisogno d'energia, e l'Argentina possiede la seconda riserva mondiale di shale gas e il 21% delle riserve mondiali stimate di litio. Sono settori che creano molto appetito per gli investimenti esteri e diventa strategico quindi per l'Europa e l'Italia avere un accesso sicuro a queste risorse a prezzi ragionevoli", osserva il manager.

Proprio in questo solco a giugno, in Italia, sarà organizzato un importante forum per presentare le opportunità del Paese sudamericano nel settore energetico, a cui seguirà una missione imprenditoriale italiana in Argentina, ad ottobre.

"Si tratta di passi importanti e concreti sui quali siamo impegnati come Camera di Commercio assieme al ministero degli Esteri, all'ambasciata italiana a Buenos Aires, al governo argentino, ad Assocamerestero e alla Confindustria", sottolinea Alliata.



