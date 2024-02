Lula conferma la partecipazione al vertice Brics in Russia

Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, sarà in Russia a ottobre in occasione del vertice dei Brics. La conferma, contenuta in un comunicato della Presidenza brasiliana, è arrivata al termine di un incontro, ieri sera a Brasilia, tra il capo dello Stato e il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov.

L'inviato di Vladimir Putin era in Brasile per il vertice dei ministri degli Esteri del G20 conclusosi ieri a Rio de Janeiro.

La riunione è durata poco più di un'ora. Lula era accompagnato, tra gli altri assistenti, dal consigliere speciale per gli Affari internazionali, Celso Amorim.

L'incontro si è svolto alla vigilia del secondo anniversario dell'inizio della guerra tra Russia e Ucraina, che è stato anche uno degli argomenti della conversazione. Secondo la presidenza brasiliana, Lavrov ha rafforzato le posizioni di Mosca nei confronti di Kiev, mentre Lula ha ribadito che il Brasile rimane disposto a collaborare negli sforzi di pace.

Durante l'incontro, il presidente brasiliano ha parlato anche della necessità di una nuova governance globale per affrontare questioni come il cambiamento climatico e l'intelligenza artificiale.



