Il Brasile costruisce il suo primo ospedale indigeno

In Brasile sarà costruito il primo ospedale indigeno, per offrire servizi assistenziali specializzati, di alta e media complessità. La struttura, che sorgerà a Boa Vista, nello stato di frontiera del Roraima, nella regione amazzonica, è stato pensato anche per far fronte alle emergenze degli Yanomami e dei profughi provenienti dal Venezuela. Lo annunciano il ministero della Salute, e quello dei Popoli indigeni.

Nel 2023 sono stati registrati 363 decessi tra gli Yanomami, quasi il 6% in più rispetto al 2022, quando ne morirono 343.

Tuttavia, secondo i rappresentanti dei due ministeri, i dati del 2022 erano sottostimati.



