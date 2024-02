Bachelet, 'la tendenza dittatoriale in Venezuela va fermata'

L'ex presidente del Cile ed ex Alto commissario delle Nazioni Unite per i Diritti umani, Michelle Bachelet, ha chiesto "maggiori sforzi da parte dei governi, delle forze politiche e della comunità regionale per garantire che la tendenza dittatoriale e antistorica non si consolidi" in Venezuela. L'appello è contenuto in una dichiarazione congiunta firmata anche da 18 ex ministri degli Esteri latinoamericani, diversi ex ministri, ambasciatori e accademici che compongono un totale di 65 personalità di spicco.

Nella lettera, viene condannata anche l'espulsione da Caracas dei funzionari dell'ufficio di consulenza tecnica dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani e l'arresto dell'attivista e presidente della ong 'Control Ciudadano', Rocio San Miguel. I due episodi "configurano una prospettiva cupa per il futuro della democrazia venezuelana", si legge nel documento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA