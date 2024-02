Milei elimina lo storico Ufficio contro la discriminazione

Il governo argentino dell'ultraliberista Javier Milei ha annunciato la prossima chiusura dell'Ufficio pubblico contro la discriminazione, il razzismo e la xenofobia (Inadi) nel quadro di un drastico programma di riduzione delle spese dell'amministrazione pubblica.

"E' stata presa la decisione di proseguire nello smantellamento di diversi istituti che non servono assolutamente a nulla, sono grandi casseforti della politica e servono solo per generare posti di lavoro per militanti: il primo di questi sarà l'Inadi", ha affermato oggi il portavoce della Presidenza, Manuel Adorni, in conferenza stampa.

Secondo quanto informa il governo, l'istituto creato nel 1995 e diventato negli anni un'emblema delle politiche pubbliche contro la discriminazione e a favore dell'inclusione, conta attualmente con 400 dipendenti e decine di uffici in tutto il Paese.

Il portavoce ha sottolineato ad ogni modo che per la chiusura effettiva dell'istituto l'esecutivo dovrò attendere "i tempi burocratici". "Ci sarebbe piaciuto chiuderlo oggi stesso ma non è possibile", ha detto.



