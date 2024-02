Meta offrirà corsi in tecnologia a 20mila giovani carioca

Il municipio di Rio de Janeiro ha siglato una partnership con Meta - impresa titolare di Facebook, Instagram e WhatsApp - per offrire corsi di formazione in tecnologia, gestione dei social media e imprenditoria a oltre 20 mila giovani carioca. Lo ha annunciato il sindaco Eduardo Paes. "E' un settore molto dinamico e attrattivo al momento e questi corsi permetteranno a diversi giovani di avere un'opportunità di ottenere un lavoro", ha affermato. I corsi sono offerti nell'ambito del programma JUVRio. I giovani selezionati - di età compresa tra i 15 ai 29 anni - avranno accesso a conoscenze specifiche su marketing digitale e realtà aumentata, con focus su Instagram, Facebook e WhatsApp. Dalla sua creazione nel 2021, JUVRio ha formato più di 150.000 giovani per il mercato del lavoro a Rio de Janeiro.





